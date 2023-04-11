США так и не начали поставки оружия Украине по ленд-лизу — Politico

Около года назад президент США Джо Байден подписал документ, предусматривающий ленд-лиз для Украины. Однако до сих пор эта программа не заработала. По данным издания Politico, ссылающегося на собственные источники в правительстве США, этому есть две причины, сообщает Зеркало недели.

Первая заключается в том, что сейчас есть одобренные Конгрессом финансы в поддержку Украины, которые еще не обнулены. Без этого предоставление оружия по ленд-лизу начаться не может.

"Мы уделяем первоочередное внимание помощи в области безопасности, за которую им не придется нам платить" , - сказал чиновник администрации на условиях анонимности, отметив, что администрация "безусловно готова использовать его в будущем".

Вторая причина – двухпартийная поддержка отправки оружия в Украину. Если сопротивление республиканцев усилится или общественное мнение вернется против войны, тогда имеет смысл использовать ленд-лиз, чтобы обойти законодательные усилия по блокированию будущих поставок оружия, сказал помощник демократов в Конгрессе на условиях анонимности.

При этом отмечается, что некоторые в США остаются недовольными, что вариант ленд-лиза остается неиспользованным.

"Поскольку наши оборонные запасы истощаются, со стороны администрации Байдена абсурдно сидеть сложа руки и игнорировать полномочия Конгресса по ленд-лизу" , - заявил сенатор Джон Корнин.

Напомним, ленд-лиз – это программа, по которой США предоставляли союзникам технику и оружие во временное пользование с правом выкупить ее для себя после окончания войны или вернуть обратно. Весной 2022 года такая программа была одобрена для Украины во время полномасштабного российского вторжения.