Китай всё больше тратит на исследования и разработки - Bloomberg

Западные страны все более осторожно относятся к обмену технологиями с Китаем, а США и Нидерланды ввели новые ограничения на экспорт полупроводников, а также оборудования, используемое для их производства. Между тем китайские компании поднимаются в рейтинге самых больших в мире расходов на исследования и разработки – признак того, что, возможно, западные технологии им больше не понадобятся, пишет Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

Последний список пять лет назад свидетельствовал, что производитель мобильной инфраструктуры и устройств Huawei Investment & Holding Co. был на шестом месте после Microsoft, как и сейчас, но это была единственная китайская компания в глобальном топ-25. Сейчас к ней присоединились владелец TikTok ByteDance Ltd., владелец WeChat и игровой гигант Tencent Holdings Ltd., а также поставщик услуг электронной коммерции, платежей и облачных вычислений Alibaba Group Holding Ltd. Цифра $14,6 млрд для ByteDance касается 2021 года и исходит из отчета, которым частная компания поделилась со своими работниками в прошлом году, о котором в октябре сообщила газета Wall Street Journal. Издание Information написало 1 апреля, что ByteDance сообщила инвесторам, что доход компании вырастет на 30% в 2022 году, поэтому можно предположить, что затраты на исследования и научные разработки в 2022 году будут еще выше.

Bloomberg

Приведенные цифры взяты из публично обнародованных финансовых отчетов, но компании имеют достаточно большую свободу действий в определении того, что такое расходы на исследования и разработки. Amazon даже не отчитывается об этом, но включает в свои отчеты о прибылях и убытках строчку «технологии и контент», которая, вероятно, в большинстве своем является исследованиями и разработками.

В 2017 и 2018 годах Комиссия по ценным бумагам и биржам США направила Amazon ряд писем, требуя отчитываться об исследованиях и разработках, как это делают другие компании, но отступила после того, как Amazon заявил, что бизнес-модель компании поощряет одновременное исследование, проектирование, разработку и поддержку как новых, так и существующих продуктов и услуг, и что выделение только Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) будет сложным и бессмысленным для ее инвесторов.

Среди многих крупнейших частных компаний мира большинство, похоже, не отчитываются о своих расходах на НИОКР, но некоторые из них также не соответствуют профилю больших затрат на исследования и разработки.

Этот профиль подразумевает работу в области технологий, фармацевтики или автомобилестроения. Так было в течение десятилетий. Число технологических компаний возросло, причем относительные новички Amazon, материнская компания Google Alphabet Inc. и материнская компания Facebook Meta Platforms Inc. сейчас занимают первые три места, а большинство китайских компаний появилось в этом списке недавно.

Лидер полупроводниковой промышленности Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. занимает 41-е место по объемам исследований и разработок, но четвертое – по капитальным затратам, уступая лишь Amazon, Samsung Electronics и Saudi Arabian Oil Co.

Единственное, что изменилось с 2004 года, – это то, насколько далеко впереди всей стаи находятся самые большие по уровню расходов компании. Если не считать Amazon и ее уникальную бухгалтерию, то нынешняя компания, находящаяся на втором месте рейтинга, Alphabet тратит на исследования и разработки в четыре раза больше, чем компания №20 Bristol-Myers Squibb.

Большинство ведущих автопроизводителей тратят на НИОКР, с учетом инфляции, такие же суммы, как и в 2004 году. Исключение составляют Volkswagen AG и BMW, которые тратят гораздо больше, а также Ford Motor Co, которая тратит на треть меньше. Фармацевтические компании в целом тратят гораздо больше, но наиболее впечатляющий рост произошел в технологических компаниях, в том числе в Microsoft Corp. За исключением Apple, расходы этих компаний на НИОКР направлены на изобретение и усовершенствование не столько физических продуктов, сколько алгоритмов, систем искусственного интеллекта и т.п. – это касается и китайских ByteDance, Tencent и Alibaba. В США большинство из этих компаний в последнее время объявляли о больших увольнениях, но влияние на их расходы на исследования и разработки пока едва заметно.

Для самих компаний эти огромные увеличения расходов на НИОКР могут иметь ограниченную ценность. Исследование 2020 года, проведенное учеными из Вашингтонского и Техасского университетов, показало, что, хотя когда-то существовала сильная связь между расходами на НИОКР и будущей доходностью, с 1990-х годов он стал гораздо слабее. Для национальных и региональных экономик факты все еще указывают на то, что расходы на НИОКР приносят пользу посредством повышения производительности и роста, хотя еще слишком рано говорить о том, будет ли это справедливо для научно-исследовательского бума последних нескольких лет. Если да, то кажется, что США и Китай имеют лучшие позиции для получения выгоды.