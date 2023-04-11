РосСМИ: Госдума РФ ввела электронные повестки и частично закрыла границу

Российская Госдума сразу в трех чтениях поддержала дублирование традиционных повесток в электронном виде, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Изменения предусматривают, что повестки могут быть направлены россиянам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

В случае электронной повестки она будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете.

Людям, получившим повестку в любом виде, даже электронном, будет запрещен выезд из России до их визита в военкомат.

Также россиянам, которые не пришли по повестке в течение 20 дней с ее получения, запрещается управление автомобилем.