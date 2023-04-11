Границу с Польшей с начала большой войны пересекли более 11 млн человек

Границу Польши с Украиной с начала полномасштабного вторжения пересекли более 11 млн человек, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Представительства Польши в Европейском Союзе.

"На сегодняшний день количество лиц, пересекших польско-украинскую границу с начала российской агрессии, превысило 11 млн. Около 87% из них составляют женщины и дети. Все бегущие от войны найдут убежище и всю необходимую им помощь в Польше" , – подчеркнули Представительстве.

Today, the number of persons who have crossed the ????????-???????? border since the beginning of the Russian aggression has exceeded 1⃣1⃣ million. Around 87 percent of them are women and children. All those fleeing the war will find shelter and all the help they need in Poland. pic.twitter.com/CZXL1wPcTA — Poland in the EU (@PLPermRepEU) April 11, 2023

Как сообщалось, по данным ООН, по состоянию на начало марта в странах Европы находится 8,1 млн беженцев из Украины, покинувших страну после полномасштабного российского вторжения.