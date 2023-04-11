Границу с Польшей с начала большой войны пересекли более 11 млн человек
Границу Польши с Украиной с начала полномасштабного вторжения пересекли более 11 млн человек, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Представительства Польши в Европейском Союзе.
"На сегодняшний день количество лиц, пересекших польско-украинскую границу с начала российской агрессии, превысило 11 млн. Около 87% из них составляют женщины и дети. Все бегущие от войны найдут убежище и всю необходимую им помощь в Польше", – подчеркнули Представительстве.
Как сообщалось, по данным ООН, по состоянию на начало марта в странах Европы находится 8,1 млн беженцев из Украины, покинувших страну после полномасштабного российского вторжения.