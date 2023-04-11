Украэрорух: Украина откроет воздушное пространство сразу после завершения военных действий

Украина планирует открыть воздушное пространство сразу же после завершения военных действий и победы над Россией, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Украэрорух".

Отметим, что Европейская организация безопасности воздушной навигации спрогнозировала, что ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, России и Беларуси могут сохраниться до 2029 года.

В "Украэрорух" отмечают, что Евроконтроль объединяет 41 страну. Организация дважды в год выдает/обновляет 7-летние прогнозы воздушного движения по всем странам-членам и в целом по Европейскому региону. Такие прогнозы используются странами-членами для ежегодного расчета ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию.

Последний прогноз базируется на текущей ситуации в авиационной отрасли и конфигурации маршрутов, а именно:

закрытие воздушного пространства Украины для гражданских полетов из-за военных действий,

существенные ограничения полетов в воздушном пространстве Молдовы (также из соображений безопасности), России и Беларуси (санкционные запреты),

существенное уменьшение полетов в Польше, Балтийских, Скандинавских странах и соответствующее увеличение интенсивности полетов в юго-восточной части Европы (с целью облета закрытых зон).

Эти факторы считаются действующими до конца горизонта планирования, то есть до 2029 года, - из-за отсутствия пока других подтвержденных входных данных для прогнозирования.

"Однако важно понимать - Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы/аналитику/предположения для создания своих прогнозов. Указанные расчеты также не содержат других факторов неопределенности, как в частности: непрогнозируемой экономической турбулентности, эскалации геополитической напряженности, других непредсказуемых событий, которые могут иметь негативное влияние на развитие авиации" , - отмечают в "Украэрорусе".

Так, учитывая военную агрессию РФ на территории Украины, специалисты Евроконтроля на основе этих актуальных входных данных сделали предположение до конца горизонта планирования - то есть до 2029 года. После появления новых объективных факторов, как завершение войны и переформатирование сети маршрутов, прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных.

"Несмотря на обстоятельства форс-мажора, вызванные военной агрессией Российской Федерации, Украина полноценно готовится к возобновлению полетов в своем воздушном пространстве" , - подчеркивают в ведомстве.

Так, совместно с Евроконтролем был разработан План мероприятий по восстановлению аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины, который является неотъемлемой частью государственных программ восстановления транспортного сектора и экономики.

Такой план охватывает полный спектр необходимых составляющих процесса:

восстановление инфраструктуры,

операционные процедуры,

авиационную безопасность,

подготовку персонала,

сертификацию,

взаимодействие с международными партнерами,

финансирование.

Напомним, грузовой самолет АН-225 "Мрия" должен был улететь в Германию сразу после начала полномасштабной войны.