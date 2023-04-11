Утечка документов: российский самолет А-50 в Беларуси взорвали агенты СБУ

Из утечки секретных документов США стало известно, что за подрывом российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У на белорусском аэродроме "Мачулищи" стоят агенты Службы безопасности, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The Economist.

"26 февраля сотрудники СБУ пришли к поразительному выводу. Их собственные агенты в Беларуси проигнорировали приказ и атаковали российский самолет-разведчик (А-50У - ред.) ранее в тот же день".

Сообщается, что о действиях украинских агентов американцы узнали через прослушку.

Отрывки разведданных содержались на строго засекреченном слайде о войне в Украине, распространенном объединенным штабом США 1 марта.

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