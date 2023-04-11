Генштаб: ВСУ сбили два "Орлана" и поразили российские РЭБ

Вооруженные силы за минувшие сутки отразили более полусотни атак, а также поразили станции радиоэлектронной борьбы и сбили два беспилотника "Орлан" врага, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбито 2 вражеских БпЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

В течение суток противник нанес 1 ракетный и 10 авиационных ударов, совершил более 18 обстрелов из РСЗО.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток было отражено более 50 вражеских атак.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В течение суток оккупанты обстреляли населенные пункты Блешня, Каменская Слобода и Гремяч Черниговской области; Волфино и Катериновка Сумской области, а также Ветеринарное, Глубокое, Гатище, Волчанск, Зыбино, Волоховка, Охримовка, Черняков, Комиссарово, Бударки и Довжанка на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Колодязное, Каменка, Тополя, Красное Первое, Редкодуб, Новомлинск, Двуречная, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Белогоровки и Спирного. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское и Спирное - Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка.

Подразделения сил обороны отбили около 20 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Марково, Бахмут, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки, успеха не имел. Ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 15 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, и Победа Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Осуществил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Никольское, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в собственных целях. Так, здание центра первичной медико-санитарной помощи в Новопскове и фельдшерско-акушерский пункт Кряковки, что на Луганщине, оккупанты используют, как военный госпиталь.

В то же время в Кряковке, с целью увеличения количества койкомест, захватчики дополнительно развернули палаточный городок. Получить медицинскую помощь в этих гражданских медицинских учреждениях могут исключительно представители российских оккупационных войск.