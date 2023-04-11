Европарламент и Рада проведут первое межкомитетское заседание: что обсудят

Завтра, 12 апреля, состоится первое межкомитетское заседание Европарламента и Верховной Рады Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление Европейского парламента.

По данным Европарламента, во время заседания они обсудят вопросы восстановления европейской Украины и построения устойчивого будущего вместе.

Заседание откроют глава Европарламента Роберта Мецола и глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

Начало заседания состоится в 12.00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет просмотреть по этой ссылке.

Напомним, президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что все причастные к преступлениям РФ в Украине будут привлечены к ответственности.