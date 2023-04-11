Канада отправит Украине тысячи штурмовых винтовок и миллионы патронов

Канада объявила о дополнительной военной помощи Украине, которая включает передачу тысяч штурмовых винтовок и миллионов патронов, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

Ананд сделала это объявление во время визита в Канаду премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Она сообщила, что речь идет о дополнительной военной помощи Украине от компании Colt Canada.

"Мы отправляем 21 тысячу штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов. Это оружие поможет Украине защитить себя и наши общие ценности" , – отметила Ананд в своем Twitter.

Nous venons d'annoncer une aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine, provenant de Colt Canada.Nous envoyons 21 000 fusils d'assaut, 38 mitrailleuses et plus de 2,4 M de munitions. Ces armes soutiendront la lutte de l'Ukraine pour se défendre, ainsi que nos valeurs communes. pic.twitter.com/0WkCE5x6dO — Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 11, 2023

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 11 апреля, прибыл с визитом в Канаду.

Ранее Шмыгаль в интервью канадскому изданию The Globe and Mail заявлял, что в ходе визита в Канаду он проведет переговоры по боеприпасам и тяжелой технике.