Шмыгаль: Контрнаступление ВСУ может начаться летом
Защитники Украины могут начать контрнаступление летом, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию The Hill, сообщает Новое время.
Он подчеркнул, что союзники и партнеры Украины не давят на нее в вопросе наступления, а самое сильное давление исходит изнутри страны.
"Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов", — отметил глава правительства.
На вопрос о том, как на подготовку к контрнаступлению может повлиять утечка секретных документов США, Шмыгаль сказал, что Украина освободит свою территорию.
"Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. Мы просим наших международных партнеров о дополнительных военных возможностях, таких как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехника", — напомнил он.
11 апреля Денис Шмыгаль направился с рабочим визитом в Канаду, затем он посетит США.
Заместительница министра обороны Анна Маляр предупредила, что официально говорить о планах ВСУ могут только президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что информационный ажиотаж вредит Силам обороны Украины. Он призвал не ждать «волшебных дат» контрнаступления и отметил, что оно происходит каждый день.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.
28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и определят дальнейший ход событий.