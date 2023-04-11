Шмыгаль: Контрнаступление ВСУ может начаться летом

Защитники Украины могут начать контрнаступление летом, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию The Hill, сообщает Новое время.

Он подчеркнул, что союзники и партнеры Украины не давят на нее в вопросе наступления, а самое сильное давление исходит изнутри страны.

"Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов" , — отметил глава правительства.

На вопрос о том, как на подготовку к контрнаступлению может повлиять утечка секретных документов США, Шмыгаль сказал, что Украина освободит свою территорию.

"Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. Мы просим наших международных партнеров о дополнительных военных возможностях, таких как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехника" , — напомнил он.

11 апреля Денис Шмыгаль направился с рабочим визитом в Канаду, затем он посетит США.

Заместительница министра обороны Анна Маляр предупредила, что официально говорить о планах ВСУ могут только президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что информационный ажиотаж вредит Силам обороны Украины. Он призвал не ждать «волшебных дат» контрнаступления и отметил, что оно происходит каждый день.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и определят дальнейший ход событий.