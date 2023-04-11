Украина обновила соглашение о свободной торговле с Канадой: что изменилось

Сегодня, 11 апреля, Украина и Канада обновили соглашение о свободной торговле. Новое соглашение несет существенные изменения в торговый режим между странами, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление Министерства экономики Украины.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявили о завершении переговоров по заключению обновленного соглашения о свободной торговле между двумя странами. Этот документ заменит действующее соглашение, которое действовало с 2017 года" , - говорится в заявлении.

По словам первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины Юлии Свириденко, новое соглашение несет существенные изменения в торговый режим между Украиной и Канадой. Также в рамках этого документа Украина и Канада заключили соглашение по цифровой торговле, которое стало для нашей страны вторым после соответствующего соглашения с Великобританией.

"Украинское правительство ставит целью предоставить украинским предпринимателям на внешних рынках современные инструменты для развития бизнеса и экономического восстановления Украины. В новом соглашении мы объединяем торговлю товарами, услугами, осуществление инвестиций и экономическое сотрудничество между Украиной и Канадой. Соглашение было подготовлено во время войны, поэтому должно учитывать все насущные потребности бизнеса и стать дополнительной визитной карточкой нашей экономики в мире" , - пояснила Свириденко.

Что нового в соглашении

Этим соглашением предусмотрена отмена тарифов на украинские товары, которые имеют составляющие происхождением из ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли, Великобритании и Израиля.

"Будут отменены тарифы также на те украинские товары, которые имеют составляющие происхождением из ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли, Великобритании и Израиля. Это должно поощрить создание производственных цепей, сделает расположение производства в Украине более привлекательным для иностранных инвесторов, которые планируют поставлять свои товары на канадский рынок" ,- продолжила Юлия Свириденко.

Кроме того, новое соглашение будет разрешать сторонам все, что не запрещено.

"В сфере инвестиций и услуг мы применяем новый либеральный метод - разрешено все, что не запрещено. Соглашение не регулирует, что разрешено, а наоборот - тщательно выписывает исключения из полной свободы предоставления услуг. И делаем это так, чтобы все регулирование было максимально прозрачным, четким и предсказуемым" , - добавила министр.

Кроме того, новое соглашение регулирует:

финансовые услуги;

временный въезд для деловых лиц;

телекоммуникации;

торговлю и гендер;

торговлю и малые и средние предприятия;

вопросы торговли и коренных народов.

Новое соглашение также будет включать обновленные главы о правилах и процедурах происхождения, конкурентной политике, монополии и государственные предприятия, государственные закупки, окружающую среду, труд, разработку и администрирование мероприятий и прозрачность, противодействие коррупции и ответственное бизнес-поведение.

"Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой должно помочь нам заключить подобные Соглашения с другими странами" , - добавила она.

Напомним, сегодня премьер Канады анонсировал новый пакет военной помощи Украине и раскрыл его содержание.