Зеленский одобрил увеличение расходов госбюджета на 537 млрд гривен

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете Украины на 2023 год, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит проект закона №9105.

Закон предусматривает увеличение расходов специального фонда государственного бюджета в объеме 537 млрд гривен.

Отмечается, что 518 млрд гривен направляется на нужды армии и 19 млрд гривен - на пополнение резервного фонда госбюджета.

Минобороны - 372,4 млрд гривен (из них оплата труда - 364 млрд гривен);

Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС - 98,3 млрд гривен (из них оплата труда - 95,9 млрд гривен);

ГУР - 4,6 млрд гривен;

СБУ - 9,3 млрд гривен;

Администрации Госспецсвязи - 31,6 млрд гривен;

Службы внешней разведки - 807,6 млн гривен;

НАБУ - 50,6 млн гривен.

Законопроект №9105 вступит в силу 13 апреля.

Напомним, 17 марта президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете Украины на 2023 год. Закон предусматривал увеличение расходов специального фонда государственного бюджета в объеме 5,56 млрд гривен.