Зеленский одобрил увеличение расходов госбюджета на 537 млрд гривен
Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете Украины на 2023 год, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит проект закона №9105.
Закон предусматривает увеличение расходов специального фонда государственного бюджета в объеме 537 млрд гривен.
Отмечается, что 518 млрд гривен направляется на нужды армии и 19 млрд гривен - на пополнение резервного фонда госбюджета.
- Минобороны - 372,4 млрд гривен (из них оплата труда - 364 млрд гривен);
- Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС - 98,3 млрд гривен (из них оплата труда - 95,9 млрд гривен);
- ГУР - 4,6 млрд гривен;
- СБУ - 9,3 млрд гривен;
- Администрации Госспецсвязи - 31,6 млрд гривен;
- Службы внешней разведки - 807,6 млн гривен;
- НАБУ - 50,6 млн гривен.
Законопроект №9105 вступит в силу 13 апреля.
Напомним, 17 марта президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете Украины на 2023 год. Закон предусматривал увеличение расходов специального фонда государственного бюджета в объеме 5,56 млрд гривен.