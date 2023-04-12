CNN нашла еще одно видео с отсечением головы украинским военным

По данным CNN, на прошлой неделе в социальных сетях появилось два видео, на которых, как представляется, показано отсечение голов украинским военнослужащим российскими захватчиками, сообщает Украинская правда.

"Похоже, что эти видео сняты во время разных событий. Одно из них могло быть снято совсем недавно, тогда как другое - судя по количеству листьев на земле - похоже, было снято летом" , - утверждают в CNN.

Утверждается, что одно из видео было снято 8 апреля наемниками из ЧВК "Вагнер".

Они сняли обезглавленные тела двух украинских солдат, лежащих на земле рядом с уничтоженной военной машиной.

На видео можно услышать голос за камерой, звук, похоже, искажен, чтобы предотвратить идентификацию говорящего.

"Бронетранспортер подорвался на мине" , - говорит голос.

Очевидно, имея в виду тела на земле, голос, смеясь, продолжает: "Они их убили. Кто-то подошел к ним. Подошли к ним и отрезали им головы". У погибших солдат, похоже, также отрублены руки.

Вроде бы, по данным российских соцсетей, видео было снято вблизи Бахмута.

В CNN сообщили, что не могут самостоятельно подтвердить место съемки видео. Также не обнародован сам видеоматериал.