Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 2 танка
По данным Генерального штаба, Вооруженные силы за минувшие сутки уничтожили 730 оккупантов, с начала войны было убито более 180 тысяч захватчиков.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 12.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 180 050 (+730) человек ликвидировано,
- танков - 3646 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 7043 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 2770 (+5) ед,
- РСЗО - 535 (+0) ед,
- средств ПВО - 282 (+0) ед,
- самолетов - 307 (+0) ед,
- вертолетов - 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2334 (+2),
- крылатых ракет - 911 (+0),
- кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5630 (+10) ед,
- специальной техники - 319 (+3)