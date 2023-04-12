Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 2 танка

По данным Генерального штаба﻿, Вооруженные силы за минувшие сутки уничтожили 730 оккупантов, с начала войны было убито более 180 тысяч захватчиков.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 12.04.23 ориентировочно составили: