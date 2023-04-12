В сети появилось видео, где солдаты РФ отрезают голову пленному

Российские оккупанты жестоко убили пленного украинского военнослужащего и записали это на видео, в Офисе президента отреагировали на появление в интернете шокирующих кадров.

Вечером 11 апреля в социальных сетях распространили видео жестокого убийства украинского пленного. На кадрах задокументировано, как российский военный ножом отрезает голову украинскому защитнику, который на тот момент был еще жив.

Находясь в шоковом состоянии, пленный кричит, что ему больно. Оккупанты комментируют казнь словами "Работаем, братья", "Ломай позвоночник, что никогда бошку не резал, н***й".

Отрезанную голову россияне демонстрируют на камеру и говорят, что ее надо отправить командиру убитого.

Лицо оккупанта, совершившего казнь, на видео закрыто маской. На записи видно, как присутствующий на месте шокирующего убийства российский военный демонстрирует на камеру бронежилет казненного украинского пленного.

На видео также можно увидеть зеленые листья, что, вероятно, может свидетельствовать о том, что запись сделана в прошлом году.

На появление шокирующих кадров отреагировал﻿ руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.