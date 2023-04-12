NYT: США оценивало четыре "диких" сценария войны в Украине

Разведывательное управление Министерства обороны США рассматривало сценарии развития войны в Украине в случае так называемых "диких", то есть маловероятных, событий, сообщает Украинская правда.

О разработке сценариев стало известно из секретных разведывательных документов от 24 февраля 2023 года, которые получила The New York Times.

Анализ, проведенный Разведывательным управлением Министерства обороны США через год после начала полномасштабной войны, определяет четыре сценария "диких карт" и то, как они могут повлиять на ход конфликта в Украине.

Издание отмечает, что такой сценарный документ является достаточно типичным продуктом для разведывательных служб. Он призван помочь военным офицерам, политикам или законодателям обдумать возможные последствия крупных событий, оценивая свои варианты действий.

Гипотетические сценарии включают смерть президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, смену руководства в Вооруженных силах России и удар Украины по Кремлю. Документ описывает, как каждая из таких ситуаций может потенциально привести к эскалации в Украине, завершению конфликта путем переговоров или же не иметь существенного влияния на ход войны.

При этом в описаниях возможных событий нет оценки того, что может быть наиболее вероятным.

"Один из четырех гипотетических сценариев показывает, что может произойти, если Украина нанесет удар по Кремлю. Определен широкий спектр потенциальных последствий. Это событие может привести к эскалации, когда Путин в ответ на общественный резонанс начнет полномасштабную военную мобилизацию и рассмотрит возможность применения тактического ядерного оружия. Или же опасения общественности могут заставить его пойти на переговоры по урегулированию войны.