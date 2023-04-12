ЦРУ: Путин всё ещё уверен, что сможет сокрушить Украину и Запад

Президент России Владимир Путин "несерьезно" относится к переговорам, а успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины может изменить эту ситуацию﻿. Так считает директор ЦРУ Уильям Бернс со ссылкой на CNN, сообщает Деловая столица.

Так, директор ЦРУ считает, что Путин "несерьезно относится к переговорам на этой стадии" войны в Украине, и именно "прогресс Украины на поле боя скорее всего сформирует перспективы дипломатии" для прекращения текущего конфликта.

Бернс подчеркнул, что контрнаступление Украины очень важно, добавив, что "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень много".

"Вместо того чтобы отступить, он (Путин — ред.) удвоил усилия" , — сказал Бернс добавив, что российский президент все еще надеется рассорить Украину и Запад.

Директор ЦРУ особо отметил, что Украина продолжает защищать Донбасс, ситуация в котором, как утверждается в одном из недавно "слитых" документов разведки, вероятно, заходит в тупик.

"Кампания истощения России на Донбассе, вероятно, заходит в тупик, препятствуя цели Кремля захватить весь регион в 2023 году" , — говорится в одном из секретных документов.

"Настоящие страны дают отпор. Украина и ее президент сделали именно это. Путин глубоко ошибался в своих предположениях относительно Украины к войне" , — сказал Бернс.

Он также подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины со стороны США, в частности путем обмена разведданными, в то время, когда утечка секретных документов вызывает сомнения относительно взгляда администрации на конфликт.

Напомним, 7 апреля американское издание The New York Times заявило, что в соцсети якобы "слили" засекреченные военные документы по планам США и НАТО по наращиванию возможностей украинской армии перед контрнаступлением.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что публикация "засекреченных военных документов" по планам США и НАТО по наращиванию способностей украинской армии перед контрнаступлением является псевдоутечкой, свидетельствующей о деградации российской разведки.

Впоследствии в социальных сетях была обнаружена новая партия якобы секретных документов, описывающих принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине, Китае и Ближнем Востоке, информация об их подлинности не подтверждена.

По данным CNN, Украина изменила некоторые военные планы из-за утечки американских секретных документов, а в Министерстве обороны США ужесточили контроль за документооборотом.