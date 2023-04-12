Сербия согласилась поставлять Украине оружие согласно "слитым" документам США, - СМИ

Сербия могла согласиться поставлять оружие Украине для борьбы с российской агрессией или уже отправила его﻿. Об этом свидетельствуют документы секретных данных разведки США со ссылкой на Reuters, сообщает Деловая столица.

Так, в документе под названием "Европа. Ответ на текущий российско-украинский конфликт" в форме диаграммы перечислены "оцененные позиции" 38 европейских правительств в ответ на запросы Украины о военной помощи.

На диаграмме видно, что Сербия отказалась предоставить обучение украинским войскам, но обязалась отправить летальный груз или уже предоставила его. Также было отмечено, что у Сербии есть политическая воля и военная способность предоставить оружие Украине в будущем.

Документ имеет грифы Secret и NOFORN, что запрещает его распространение иностранным спецслужбам и военным. Он датирован 2 марта и содержит печать Объединенного комитета начальников штабов. При этом Reuters не смогло независимо проверить подлинность документа.

"Если этот документ точен, он либо демонстрирует двуличность (президента Сербии Александара — ред.) Вучича по отношению к России, либо он находится под огромным давлением со стороны Вашингтона, чтобы поставить оружие в Украину" , — считает эксперт по вопросам Восточной Европы Джеймстаунского фонда, института внешней политики Януш Бугайский.

В таблице Пентагона ответы на запросы Украины о помощи разделили на категории:

страны, которые взяли на себя обязательство предоставить обучение и летальную помощь;

страны, которые уже обеспечили обучение, летальную помощь или то и другое;

страны, у которых есть военную способность и политическая воля "оказывать в будущем летальную помощь".

Так, Австрия и Мальта были единственными странами, обозначившими "Нет" во всех четырех категориях.

В сербском министерстве обороны уже опровергли появившуюся в СМИ информацию о поставках оружия Украине. Министр обороны страны Милош Вучевич отметил, что Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне.

"Чья-то цель, очевидно, состоит в том, чтобы дестабилизировать нашу страну и втянуть её в конфликт", – сказал сербский министр.

По его словам, Сербия продает оружие третьим сторонам, которые далеки от конфликта и не имеют к нему отношения

Отметим, что обнародование таблицы произошло чуть больше месяца спустя после того, как на пророссийском канале в мессенджере Telegram появились документы, якобы свидетельствующие об отправке сербским производителем оружия 122-мм реактивных систем залпового огня "Град" в Киев в ноябре этого года.

Документы включали в себя транспортную накладную и сертификат конечного пользователя от украинского правительства.