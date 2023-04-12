Пентагон сузил круг лиц с доступом к секретной информации — CBS

По данным CBS News, после слива в СМИ секретной информации о ситуации в Украине и других странах в Пентагоне резко сузили круг лиц, имеющих к ней доступ, сообщает Зеркало недели.

"Списки сотрудников, получающих регулярные обновления, содержащие секретную информацию, с 7 апреля значительно сократились. До утечки доступ к информации подобного характера имели около тысячи человек" , - говорится в сообщении СМИ.

В СМИ ознакомились с попавшими в соцсети документами и заметили среди них некоторые цветные распечатки с текстами, графиками и картами. Журналисты подозревают, что они были сперва сложены, затем развернуты, после чего их сфотографировали и "слили" в соцсети.

"Не все принтеры в офисах государственных органов США имеют доступ к печати секретных документов" , - цитирует СМИ слова одного из чиновников.

Те устройства, которым это разрешено, сначала проходят соответствующую регистрацию и получают уникальный ID. Учитывая это, расследованию легче будет идентифицировать источник утечки.