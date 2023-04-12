Россияне готовятся к эвакуации из ЗАЭС — Центр нацсопротивления

Центр национального сопротивления сообщает, что российские оккупанты предупредили представителей "Росатома", находящихся на Запорожской АЭС, относительно вероятной эвакуации. В ЦНС отмечают, что для этого уже готовится специальный план.

"Колаборантов и свезенных россиянами на станцию работников "Росатома" предупредили, что в скором времени может начаться принудительная эвакуация, поэтому они должны предоставить список родственников и быть готовыми выехать по первому сигналу" , - говорится в сообщении Центра.

Тем временем в "Энергоатоме" сообщают, что оккупанты вокруг ЗАЭС устанавливают новый забор - так они пытаются оградить подъезд к станции и подготовить ее к обороне. Теперь работники не доезжают прямо до места работы, их высаживают у кольца, от которого они уже идут пешком.