В "Гвардии наступления" появится еще одна бригада: ее назвали "Хартия"

В "Гвардии наступления" появится новая девятая бригада — "Хартия", сообщает Деловая столица.

Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко в эфире национального телемарафона со ссылкой на "Правительственный портал".

По словам Павличенко, МВД уже получило десятки тысяч заявлений от добровольцев, которые готовы присоединиться к "Гвардии наступления". Именно поэтому было решено продолжить набор и создать новую бригаду в составе Национальной гвардии Украины.

Как уточнила заместитель министра, эта бригада будет девятой в составе "Гвардии наступления" и седьмой бригадой в Национальной гвардии Украины. Уже начат набор в "Хартию", заявку так же можно подать или через сайт Министерства внутренних дел, где можно ознакомиться с более подробно с информацией об этапах отбора, об обучении, которое будет происходить.

Кроме этого, можно ознакомиться с адресами тех ЦНАПов, которые сейчас работают, где можно подать свои документы оффлайн.

Как пояснил спикер Нацгвардии Руслан Музычук, новая бригада будет формироваться на основе добровольческого подразделения "Хартия", которое возникло в начале полномасштабного вторжения РФ.

По словам полковника, добровольцы "Хартии" обороняли Харьковскую область и одними из первых вышли на границу с Российской Федерацией во время контрнаступления ВСУ. Бойцы имеют опыт боевых действий, уничтожали военную технику и пехоту врага.

Они вели длительную оборону участка фронта в зоне ответственности (с. Русская Лозовая и с. Стельмаховка). Проводили аэроразведку и корректировку огня артиллерийских систем. Позже бойцы "Хартии" выполняли задачи в Бахмуте Донецкой области.

"Следует отметить, что для НГУ — добровольческие подразделения и формирование на их основе боеспособных воинских частей не ново. Это было присуще еще с 2014 года. И такие подразделения достаточно неплохо себя показали в дальнейшем.