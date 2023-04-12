WP: Украина отложила контрнаступление из-за погоды и нехватки боеприпасов

Большое наступление украинских сил пришлось отложить из-за погоды, медленных поставок оборудования и дефицита боеприпасов. Также отрицательную роль сыграл "слив" секретных документов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в публикации The Washington Post.

Издание отмечает, что украинские войска проверяют российские силы на уязвимость перед долгожданным контрнаступлением. Они следят за росинами с помощью беспилотников, обнаруживают слабые места и планируют удары по уничтожению укреплений.

"Мы их проверяем. А они, конечно, делают то же с нами" , — цитирует WP слова ефрейтора с позывным "Боксер".

Он говорит, что небольшие операции готовят его подразделение к полномасштабной атаке, пока украинцы ждут поступления тяжелой техники и боеприпасов.

"Ожидаемое весеннее наступление рассматривается как возможность для Украины в этом году освободить территорию, удерживаемую российскими войсками, общая площадь которой составляет около одной пятой территории страны. Но операцию задержали погодные условия, медленные поставки оборудования и дефицит боеприпасов, что усугубляет опасения зайти в тупик " , – говорится в публикации.

WP пишет, что проведение контрнаступления усложняет утечку военных и разведывательных документов США. Ведь попавшие в сеть документы содержали подробные данные о состоянии и возможностях украинской армии, в том числе и о слабых местах в противовоздушной обороне.

СМИ отмечает, что многие украинцы опасаются: в случае если Киев не сможет освободить значительные территории, придется идти на переговоры с РФ, находясь на невыгодных позициях.

Издание напоминает, что в Донецкой области уже давно продолжаются позиционные бои. И приводит слова украинского ефрейтора:

"Мы уже узнаем их (русских солдат, — "ДС") голоса. Ночью мы слышим много пьяных криков, преимущественно ругательства".

Россияне при этом продолжают укреплять свои позиции, готовясь к обороне.

"Несмотря на оборону, украинские войска продолжают нести потери. Битва за Бахмут переросла в самую длинную и смертоносную битву войны, с большими потерями с обеих сторон" , — пишет WP.

Как сообщалось, 31 марта глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что победа Украины в войне против России в этом году маловероятна, хотя и не сказал, что "это невозможно сделать".