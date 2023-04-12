Резников: Слитые документы являются смесью правдивой и ложной информации

"Утечка секретных документов из США" является смесью правдивой и ложной информации, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, которое цитирует Sky News.

Сегодня, 12 апреля, выступая в испанской столице Мадрид министр обороны Украины заявил, что файлы с якобы просочившимися секретными военными документами США были размещены в Интернете, "содержат смесь правдивой и ложной информации".

Резников также сказал, что любая информация, содержащаяся в документах, больше не актуальна. Кроме того, министр добавил, что, по его мнению, очевидные истоки являлись информационной операцией, направленной на извлечение выгоды от России и ее союзников.

Напомним, сегодня Резников отправился в Испанию для встречи с коллегой Маргаритой Роблес.

На днях Роблес рассказала, когда в Украину придут Leopard 2A4, передача которых была анонсирована Испанией еще в середине прошлого месяца.