Шмыгаль на встрече с главой Пентагона призвал передать Украине истребители F-16

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином и призвал начать поставки западных истребителей F-16, сообщает Деловая столица.

Об этом глава украинского правительства заявил по итогам встречи со ссылкой на CNN.

"Мы выиграем эту войну. Но чтобы добиться этого быстрее и с меньшими потерями, Украине по-прежнему нужна интенсивная военная поддержка" , — подчеркнул премьер.

При этом Остин не стал комментировать конкретные запросы, но пообещал, что США расширят производство вооружений для Украины.

"Мы будем продолжать инвестировать в нашу собственную оборонно-промышленную базу для дальнейшего наращивания производства" , — отметил глава Пентагона.

Министр обороны США также поблагодарил Украину за ее ответственность в вопросе военной помощи, которую ей уже передали.

"Позвольте мне поблагодарить вас за беспрецедентный уровень прозрачности, который Украина обеспечила, чтобы наша помощь в сфере безопасности оставалась в руках защитников Украины" , — добавил он.

Шмыгаль у себя в Telegram написал, что в ходе встречи с Остином он поблагодарил США за мощную военную поддержку Украины и создание формата "Рамштайн".

"Подробно обсудили срочные потребности Украины для успешного проведения очередной контрнаступательной операции по освобождению украинских земель. А также совместную работу по новым возможностям на будущее" , — уточнил он.

При этом премьер добавил, что для быстрой победы Украине необходимо больше оружия, а именно: ПВО, тяжелой артиллерии и техники, минометов и боеприпасов.