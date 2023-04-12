США ввели новые санкции против России: кто оказался в списке

Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении десятков физических и юридических лиц, связанных с Россией, сообщает Новое время.

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В списке более 120 организаций и физических лиц в 20 странах. В частности, под санкции попали компании российского бизнесмена-миллиардера Алишера Усманова USM Holdings, а также ее организаций. Среди них — крупный российский мобильный оператор МегаФон, а также крупнейший в РФ производитель железной руды Металлоинвест.

Кроме того, под санкции попал Международный инвестиционный банк (МИБ), который базируется в Будапеште. Контрольный пакет акций этого банка принадлежит России.

"Присутствие МИБ в Будапеште позволяет России увеличить свое разведывательное присутствие в Европе и открывает двери для злонамеренной деятельности Кремля, а также может быть механизмом для коррупции и незаконного финансирования, в том числе для нарушения санкций" , — отмечают в Минфине США.

В санкционном списке Минфина оказались китайская компания China HEAD Aerospace Technology, которая снабжала спутниковыми снимками организации, связанные с группой Вагнер и ее главой Евгением Пригожиным.

Под санкциями оказалась и китайская King-Pai Technology, которая являлась поставщиком для нескольких предприятий российского ВПК.

Также под санкциями оказалась базирующаяся в Лихтенштейне компания по предоставлению трастовых услуг Sequoia Treuhand Trust Reg. Среди ее клиентов друг Путина — Геннадий Тимченко.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана лоббируют снятие санкций с Евросоюза с российского олигарха Алишера Усманова, которого считают одним из любимых олигархов Владимира Путина.