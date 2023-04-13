Позиция Венгрии по членству Швеции в НАТО раздражает страны Альянса, - Politico

Венгрия продолжает блокировать членство Швеции в НАТО. Такую позицию Будапешта страны Альянса считают раздражающей.﻿ Об этом, со ссылкой на Politico, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Издание напоминает, что одной из очевидных причин такого шага Венгрии является то, что Швеция ранее раскритиковала демократические качества страны. Но, помимо этого, блокировка Будапештом заявки Швеции может быть связана с его "тесными отношениями" с Москвой и Анкарой.

По словам неназванных чиновников, западные союзники воспринимают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана значительно менее серьезно, чем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Они с трудом понимают постоянно меняющуюся риторику Венгрии.

Один европейский дипломат, занимающий высокую должность, в комментарии изданию рассказал, что позиция Будапешта относительно членства Швеции в НАТО "не подлежит никакому пониманию". Он назвал позицию Венгрии "раздражающей и не стоящей внимания мелочью".

В издании добавляют, что Венгрия видит Турцию в Альянсе примером для подражания.

"Я думаю, что Орбан глубоко верит в упадок Запада. Поскольку Венгрия открывается для восточных и южных недемократических стран, отношения с Турцией чрезвычайно важны" , - рассказал директор будапештского Института политического капитала Петер Креко.

При этом неназванный чиновник Швеции подчеркнул, что в своем решении блокировать расширение НАТО Венгрия все же руководствуется прежде всего собственными интересами.

"Я считаю, что Венгрия, как и в делах ЕС, в основном имеет внутренние мотивы для решения этого вопроса" , - заявил он.

Стоит заметить, что Венгрия и Турция все еще не ратифицировали членство Швеции в НАТО. Их решений не хватает для вступления страны в Альянс.

Напомним, ранее Турция заявила, что обсуждения членства Швеции в НАТО продолжаться в июле.