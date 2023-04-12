Казнь пленного: президент Чехии призвал уравнять армию РФ с ИГИЛ

Если видео с казнью украинского военнопленного окажется правдивым, то российские военные станут на один уровень с террористами "Исламского государства", сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Чехии Петер Павел после заседания Госсовета безопасности со ссылкой на Ceske Noviny.

Чешский лидер заявил, что подлинность записи проверить невозможно, поэтому он не может комментировать конкретный случай. Он добавил, что, однако, есть много других задокументированных случаев, которые необходимо осудить и которые не принадлежат 21 веку.

"Если это подтвердится, то российские солдаты выстроятся рядом с "Исламским государством", которое мы все должны осудить" , — заявил Павел.

Отметим, 11 апреля в сети появилось видео, на котором российские оккупанты жестоко пытают украинского военного. Сначала его подвергли пыткам, а потом еще живому отрезали голову.

12 апреля Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал бойцов российской армии "зверями".

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины обратилось в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что подобными казнями запугивают своих армейцев, чтобы те не сдавались в плен, ожидая такого же отношения со стороны ВСУ.

В Кремле требуют проверить это видео "на подлинность".