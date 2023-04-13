"Слив" секретных документов: Война в Украине продлится до 2024 года

Согласно данным из секретных материалов, обнародованных в сети изданием The Washington Post, ожидается, что война между Украиной и Россией продлится до 2024 года, и ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта, сообщает Украинская правда.

Издание отмечает, что даже если Украина вернет себе "значительные" территории и нанесет "значительные потери российским войскам", что, по мнению американской разведки, маловероятно, достижения страны не приведут к мирным переговорам.

"Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года во всех рассмотренных сценариях" , – говорится в документе, который ранее не разглашался.

Оценка, основанная на тщательном изучении США численности войск, вооружения и техники каждой из сторон, может поощрить критиков войны, которые призвали великие державы, такие как США и Китай, подтолкнуть Киев и Москву к урегулированию и прекращению конфликта, который привел к вынужденному перемещению миллионов людей, а также гибели и ранениям сотен тысяч.

Кроме прогноза затратного открытого конфликта, недавно обнародованный документ также предусматривает, как украинские и российские военные лидеры будут реагировать на вызовы на поле боя, и предполагает, что год завершится для обеих сторон лишь "незначительными" территориальными достижениями в результате "недостаточного количества войск и снабжения для эффективных операций".

В материале указывается, что такая патовая ситуация, когда ни одна из сторон не достигнет решающего преимущества, описывается в документе как "наиболее вероятный сценарий".

Для украинской стороны война на истощение приведет к разочарованию внутри страны и "критике" по поводу того, как ведется война, что увеличит вероятность смены руководства, – говорится в документе.

WP отмечает: непонятно, речь идет о смене военного или политического руководства.

Патовая ситуация также приведет к тому, что Украина объявит "полную мобилизацию" населения, прогнозируется в документе.

В то же время она, вероятно, также усилит удары по территории РФ, что вызывает беспокойство некоторых официальных лиц США, которые опасаются, что такие атаки могут вынудить президента Владимира Путина к эскалации, или дать Китаю повод начать летальную поддержку России.

Что касается российской стороны, то тупик заставит Москву задействовать "сокращенные резервы из-за уменьшения боевой мощи", говорится в документе. Кремль также, вероятно, ускорит усилия по интеграции захваченных территорий в Россию.