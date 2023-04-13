Генштаб: ВСУ уничтожили еще 540 оккупантов и 5 БПЛА
По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 540 оккупантов, 7 артиллерийских систем и 5 дронов врага.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 180590 (+540) человек ликвидировано,
- танков – 3646 (+0) ед,
- боевых бронированных машин – 7053 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2777 (+7) ед,
- РСЗО – 535 (+0) ед,
- средств ПВО – 283 (+1) ед,
- самолетов – 307 (+0) ед,
- вертолетов – 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+5),
- крылатых ракет – 911 (+0),
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5637 (+7) ед,
- специальной техники – 320 (+1)