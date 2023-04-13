Генштаб: ВСУ уничтожили еще 540 оккупантов и 5 БПЛА

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 540 оккупантов, 7 артиллерийских систем и 5 дронов врага.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.23 ориентировочно составили: