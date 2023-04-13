ISW: Кремлевская кампания русификации вредит самой России

Кампания власти Российской Федерации по русификации, как внутренней, так и в Украине, стала вредоносной для нее самой﻿. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Деловая столица.

В отчете отмечается, что война в Украине дала возможность наиболее агрессивным медийным лицам консолидировать свою идеологию и проецировать ее как на украинский народ, так и на неславянские меньшинства в самой России.

Эта тенденция, вероятно, будет усиливаться по мере продолжения войны и переживет ее, "пронизывая российское внутреннее пространство на долгие годы".

Российские чиновники постоянно выбирают мигрантов и этнические меньшинства "в качестве мишеней" для пополнения и формирования вооруженных сил, что в значительной степени "перекладывает военное бремя русификации в Украине на общины и отдельных лиц, которые являются его мишенями внутри страны", пишут аналитики.

Нередкие случаи ксенофобии и расизма в РФ, считают в институте, иллюстрируют суть внутренней русификации.

Специалисты напоминают, что глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее призвал военное руководство целенаправленно набирать мигрантов из Центральной Азии и Кавказа, получивших российское гражданство, поскольку эти мигранты имеют "конституционный долг защищать страну, которая их приняла".

Эксперты обращают внимание и на то, что российское пронационалистическое сообщество "продолжает прославлять зверства и выступать за усиление жестокости". Так, российские военные блогеры отреагировали на распространенные кадры, на которых российский солдат отрезает голову украинскому военнопленному.

В ISW привели пример, как Telegram-канал связанный с "Вагнером" попытался оправдать отрезание головы, утверждая, что обе стороны прибегают к жестоким действиям.