Партнеры предоставят Украине еще $115 млрд – премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после участия в круглом столе министерского уровня в поддержку Украины во Всемирном банке сообщил﻿, что Украина планирует получить от международных партнеров не менее $115 миллиардов долгосрочной финансовой помощи.

"Мобилизация ресурсов для восстановления Украины одна из главных тем рабочего визита в Вашингтон.

Международные партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки.

Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но и посылает четкий сигнал России, что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется. До полной победы.

Восстановление начинаем уже сейчас. В 2023 году на проекты быстрого восстановления нужно $14 млрд.