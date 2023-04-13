В РФ назвали имя украинского "организатора" убийства Татарского
Российская Федеральная служба безопасности заявила, что убийство пропагандиста Владлена Татарского организовал гражданин Украины Юрий Денисов и "украинские спецслужбы", сообщает Украинская правда.
"Организаторами теракта в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский, были украинские спецслужбы и их агентура, в частности российские оппозиционеры, которые скрываются за рубежом.
Убийство Владлена Татарского совместно с Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов, который с помощью сервиса доставки через посредника передал ей взрывное устройство", - сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ.
Россияне утверждают, что Денисов прибыл из Киева в феврале через территорию Латвии в московский регион, где собирал сведения о Татарском.
Также сообщается, что после теракта 3 апреля Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.
В ФСБ хотят объявить его в международный розыск.
Также российские силовики заявляют, что Трепова совершила теракт в результате "неоднократных призывов руководителей ФБК Волкова и Жданова к подрывной деятельности".