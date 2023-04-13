Украину расстроил пессимизм США относительно успеха контрнаступления – Politico

По информации издания Politico, в Украине расстроены утечкой США по оценке контрнаступления, где говорится о том, что Украине удастся получить "скромные территориальные достижения". Украинские чиновники считают, что США в очередной раз недооценивают возможности ВСУ, сообщает Украинская правда.

В частности, чиновники Украины рассказали журналистам, что расстроены утечкой "совершенно секретной" февральской оценки, которая свидетельствует о том, что Украина получит лишь "скромные территориальные достижения" от запланированного контрнаступления.

Газета The Washington Post, которая сообщила об этом документе в понедельник, заявила, что он является частью утечки секретных данных американской разведки о войне в Украине, Китае, Израиле и других горячих точках мира.

Киев заявляет, что документ свидетельствует о том, что США в очередной раз недооценивают возможности Вооруженных сил Украины.

Так, человек, который контактирует с высокопоставленными чиновниками в Киеве заявил, что "те же самые люди, которые говорили, что Киев падет через три дня, сейчас сливают вредную и не менее бессмысленную информацию накануне наступления, критически важного для всего свободного мира".

Журналисты также цитируют представителя украинского оборонного ведомства.

"Есть люди, которые продолжают сомневаться относительно военных шансов Украины в контрнаступлении, но мы доказали, что все они ошибаются" , - заявил представитель Минобороны.

По его словам, прогнозы относительно шансов Украины "не соответствуют действительности": "Это дает нам основания для подозрений относительно того, насколько серьезно США поддерживают цели Украины по полному вытеснению России из страны".

Источник в украинском правительстве заявил, что такие настроения широко распространены в Кабмине.

Все собеседники СМИ говорили анонимно, чтобы подробно рассказать о чувствительных внутренних дискуссиях в Украине.

В Politico считают, что эти комментарии дают понять, что США и Украина не настолько синхронизированы, как утверждают обе страны через 14 месяцев войны.

"Это также может свидетельствовать об уменьшении доверия между Вашингтоном и Киевом накануне решающих нескольких месяцев боевых действий, которые могут диктовать ход войны с Россией.