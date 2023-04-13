Суд в Гааге обязал РФ выплатить $5 млрд "Нафтогазу" за убытки в Крыму

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал РФ выплатить 5 млрд долл компенсации за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму, начиная с 2014 года. Об этом сообщил в Facebook глава Нафтогаза Алексей Чернышев.

По его словам, речь идет о возмещении активов, направленных на разработку газовых месторождений и развитие другой стратегически важной инфраструктуры, которая "стала одной из главных мишеней агрессора во время оккупации украинского полуострова девять лет назад".

"Верю, что это не последнее решение, которое примут в Гааге в пользу нашей страны" , - написал Чернышов.

Как отметили в пресс-службе "Нафтогаза", теперь Россия должна выполнить это решение в соответствии со своими обязательствами по международному праву.

"Арбитражный трибунал подтвердил, что Россия должна в полном объеме компенсировать убытки Нафтогаза, вызванные незаконным захватом Россией активов компаний Группы Нафтогаз в Крыму.

Арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения. Следовательно, в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда, в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года, Нафтогаз имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы РФ" , - пояснили в компании.

Суд установил, что сумма такой компенсации должна равняться справедливой рыночной стоимости активов "Нафтогаза до момента их экспроприации", добавили в "Нафтогазе".

"Несмотря на настаивание России на том, что Нафтогаз не имеет права на любую компенсацию за экспроприацию его активов, Арбитражный трибунал не согласился с таким утверждением.

Сумма компенсации, установленная этим решением, является наибольшей суммой, присужденной международным арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию Россией активов в Крыму" , - заявили также в компании.

Кроме этого, суд принял решение, что Россия должна возместить "Нафтогазу" расходы, связанные с этим арбитражным производством.

Арбитражное решение было вынесено после слушаний по определению суммы компенсации, которые завершились в марте 2022 года на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В октябре 2016 года "Нафтогаз" и шесть других компаний Группы Нафтогаз инициировали арбитражное производство (дело PCA № 2017-16) против РФ на основании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, также известного как украинско-российское Соглашение о защите инвестиций, напомнили в компании.

"Нафтогаз просит арбитражный трибунал обязать РФ выплатить компенсацию за нарушение Соглашения о защите инвестиций, в том числе, за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций Нафтогаза, которые стали одной из основных мишеней российской федерации в Крыму в 2014 году.

Устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности состоялись во Дворце мира в Гааге в мае 2018 года. В феврале 2019 года трибунал принял решение в пользу Нафтогаза. Трибунал подтвердил свою юрисдикцию на рассмотрение дела и признал, что РФ в нарушение своих обязательств по Соглашению о защите инвестиций незаконно экспроприировала инвестиции Нафтогаза. Соответственно, текущая (вторая) стадия арбитражного производства касается определения размера компенсации потерь Нафтогаза" , - пояснили в компании.

В июле 2022 года Гаагский апелляционный суд подтвердил юрисдикцию Арбитражного трибунала по делу.