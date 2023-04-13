Казахстан вытесняет Россию с рынка обогащенного урана — Bloomberg

Восточноевропейские АЭС, которые ранее получали обогащенный уран из РФ, стремятся сократить свою зависимость от Москвы. Атомные станции в Восточной Европе стремятся сократить свою зависимость от HA и планируют подписать контракт с уранодобывающей компанией Казахстана уже в 2025 году. Об этом заявил генеральный директор Казатомпрома Ержан Муканов, передает Bloomberg, сообщает Новое время.

По его словам, геополитическая неопределенность изменяет потоки ядерного топлива и побуждает производителей электроэнергии создавать запасы.

Казатомпром прогнозирует значительный рост спроса на уран и готовит запасы к добыче. Также в Казахстане планируют открыть третий экспортный маршрут из-за спроса со стороны Китая.

"Мы готовим наши запасы к добыче, чтобы мы могли реагировать на запросы рынка" , — отметил Муканов.

Одной из стран, которая пытается уменьшить свою зависимость от российского урана, являются США, пишет агентство. Пока этого было недостаточно, чтобы предотвратить стремительный рост российского экспорта после вторжения в Украину.

По прогнозам Всемирной ядерной ассоциации, к 2030 году спрос на уран вырастет примерно на треть.

Казахстан, производящий более 40% мирового урана, планирует сохранить добычу на уровне около 22 000 тонн в этом году.

"Мы прогнозируем рост спроса на уран, но мы не заинтересованы во взрывном росте цен" , — отметил генеральный директор Казатомпрома.

Казатомпром планирует открыть третий экспортный маршрут в этом году, чтобы доставлять уран в Китай. В настоящее время страна транспортирует атомное топливо через Россию и через Каспийское море в Черное море.