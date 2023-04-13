Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины

Совет Евросоюза поддержал выделение 1 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки ВСУ, что позволит возмещать государствам-членам ЕС боеприпасы, предоставленные Украине из своих запасов или за счет изменения приоритетов действующих заказов с 9 февраля по 31 мая 2023 года, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Это решение имплементирует первую часть соглашения Совета ЕС от 20 марта 2023 г. о трехстороннем подходе, направленном на ускорение поставок и совместных закупок артиллерийских боеприпасов.

Напомним, тогда страны Европейского Союза согласовали общую закупку миллиона боеприпасов для Вооруженных сил Украины. До этого министры обороны европейских стран поддержали предложение главы евродипломатии Жозепа Борреля использовать миллиард евро из EPF для немедленного снабжения Украины боеприпасами из имеющихся запасов европейских армий.

Еще миллиард евро Боррель предложил использовать для совместной закупки снарядов, в то время как любые дополнительные средства должны быть согласованы государствами-членами.

13 апреля Боррель заявил, что этим решением ЕС вводит в действие первую часть соглашения лидеров ЕС о поддержке немедленной поставки артиллерийских боеприпасов для ВСУ на сумму 1 миллиард евро.

"Нет лучше демонстрации единства и решимости ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону от жестокого российского агрессора" , — сказал он.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Франция блокирует решение Европейского Союза по финансированию поставок боеприпасов в Украину.