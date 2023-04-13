Минфин: Япония предоставит Украине $3,5 млрд финпомощи в течение 2023 года

В течение 2023 года Япония планирует предоставить Украине финансирование на сумму 3,5 млрд долл, сообщает Экономическая правда.

Об этом по итогам встречи министра финансов Сергея Марченко со своим японским визави Суничи Судзуки, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Судзуки подтвердил, что правительство Японии планирует направить в Украину 3,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в частности социальные и гуманитарные расходы.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны Япония уже предоставила Украине 581 млн долларов льготного финансирования.

Кроме того, стороны обсудили потребности украинского бюджета на приоритетные направления восстановления и реконструкции страны.

Марченко отметил, что для реализации быстрого восстановления в 2023 году Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров и частного сектора. Внешнее финансирование сейчас является ключевым для сохранения макроэкономической стабильности из-за значительного увеличения расходов на защиту и оборону.

Зато представители Министерства финансов Японии заявили о своей готовности поддержать Украину в восстановлении, в частности через потенциальные совместные проекты с Японским агентством международного сотрудничества "Джайка" (JICA).

По совместной оценке правительства, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, в 2023 году Украина нуждается в 14,1 млрд долларов на быстрое восстановление.