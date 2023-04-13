Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнера"

В четверг, 13 апреля, Европейский союз ввел санкции против ЧВК "Вагнера", сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит документ ЕС.

"ЧВК "Вагнера" возглавила нападения на украинские города Соледар и Бахмут в январе 2023 года и активно участвует в агрессивной войне России против Украины. Таким образом, Группа "Вагнера" несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" , - говорится в документе.

Помимо этого в санкционный список попала компания РИА ФАН, которая принадлежит владельцу ЧВК Евгению Пригожину.

"РИА ФАН входит в состав медиагруппы "Патриот", российской медиаорганизации, попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин. РИА ФАН занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины" , - говорится в документе.

Напомним, вчера США объявили о санкциях против РФ, в список которых попали "Юнармия" и вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Кроме того, Канада ввела санкции против российских компаний и лиц, связанных с ЧВК "Вагнера". Также под санкции попал глава Татарстана.