Украину посетил французский генерал: провел переговоры с Залужным

В четверг, 13 апреля, Украину впервые посетил начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьери Бюркар, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.

По словам Залужного, такой визит является четким сигналом поддержки украинской армии со стороны французских коллег в войне с Россией.

"С генералом Бюркаром провели содержательные переговоры. Ознакомил с ситуацией на фронте. Детально остановился на потребностях Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, противовоздушной обороне и истребителях F-16" , — написал он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что договорился с французским генералом продолжать сотрудничество и поддерживать диалог в будущем.

Залужный рассказал, что украинские военные готовы делиться опытом со своими партнерами по вопросу ведения полномасштабной войны.

"Благодарен генералу Бюркару и народу Франции за помощь. Ценю солидарность и поддержку" , — добавил он.

Напомним, 8 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба ВС Франции Тьерри Бюркаром относительно ситуации на фронте.