В Минагрополитики сказали, на сколько подорожала Пасхальная корзина

В этом году среди продуктов Пасхальной корзины подорожали куриные яйца, свинина и молочные продукты, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что за год больше выросла стоимость яиц – вдвое. Рост вызван разрушением птицефабрик, инфляцией и энергетическим кризисом.

Также существенно подорожали свинина, молочные продукты и мука.

"Свинина подорожала на 30-35%. Мука — менее чем на 10%. Молочные продукты – до 10%. После Пасхи ожидается определенное удешевление продуктов. В последнюю неделю цена на яйца уже упала на 7%, и эта тенденция будет продолжаться. Падение цены на мясо не будет сильным — на 5-7% ближе к концу весны" , — сказал замминистра.

Высоцкий добавил, что птицеводство постепенно восстанавливается, и это повлияет на стабилизацию цен.

Как сообщалось, рост потребительских цен в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 30,4%.