НАПК внесло компанию Xiaomi в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation, которая является лидером по продажам смартфонов в России, в перечень международных спонсоров войны, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

Причиной внесения в список международных спонсоров войны стало то, что компания не просто продолжила свою работу в России после полномасштабного вторжения. С 2018 года и по сей день Xiaomi занимает первое место по продажам в интернет-магазинах России, а также имеет обширную сеть официальных авторизованных розничных магазинов Mi Store по всей РФ.

Так, в третьем квартале 2022 г. по сравнению с предыдущим Xiaomi увеличила поставки в РФ на 39%. В 2022 году Xiaomi удвоила свою долю рынка и сейчас является лидером продаж смартфонов в стране-агрессоре. В июле 2022 года Xiaomi и ее суббренд POCO вместе занимали 42% российского рынка смартфонов, имея первое место по объему продаж.

По официальным данным, в 2021 году российское подразделение Xiaomi получило выручку в $202 млн. Российский рынок для этой китайской компании чрезвычайно важен, именно поэтому Xiaomi даже не объявляла о своих планах по выходу из России, хотя и с весны 2022 года не вела маркетинговую деятельность в РФ.

Более того, Xiaomi сейчас активно восстанавливает набор персонала в свои российские офисы и объявила об официальном старте продаж флагманских смартфонов, что свидетельствует о намерениях компании восстановить полноценное присутствие в РФ.

Напомним, что НАПК уже внесло 21 компанию в перечень международных спонсоров войны.

Как сообщалось, 23 февраля НАПК внесло французскую корпорацию "Ашан" в перечень международных спонсоров войны.