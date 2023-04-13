Зеленский провел военный кабинет: что обсуждали

Президент Владимир Зеленский провел военный кабинет, на котором обсудили вопросы, касающиеся управления передовой, обеспечения активных действий Украины, защиты нашего государства от российского террора, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского.

"И наши действия будут мощными. Готовим ребят. И очень ждем поставки оружия, обещанного партнерами. И по максимуму приближаем победу".

По его словам, обсуждение всех вопросов было содержательным.