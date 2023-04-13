Зеленская попала в ТОП-100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Первая леди Украины Елена Зеленская была включена в ТОП-100 самых влиятельных людей мира в 2023 году по версии американского журнала Time, сообщает Деловая столица.

Зеленская включена в категорию "Лидеры".

"Елена Зеленская не ожидала, что станет воином за народ Украины, но она ответила на этот вызов с беззаветным мужеством. Она могла забрать свою семью и убежать. Какая мать стала бы ее винить? Но она остается. Она остается, потому что свобода и демократия нуждаются в защитниках. Она остается, чтобы показать всему миру, что сердце и надежда могут заставить даже самого большого тирана казаться маленьким. Она остается ради своих детей — ради их будущего и будущего всех украинцев" , — отметила Первая леди США Джил Байден, представляя Елену Зеленскую.

Также в списке влиятельных лидеров оказалась украинская правозащитница, лауреат нобелевской премии Александра Матвийчук.

В категорию "Лидеры" также попали президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, министр финансов США Джанет Йеллен, лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл, премьер-министр Японии Фумио Кисида и др.

Как сообщалось, в декабре 2022 года Елена Зеленская получила награду от Джорджтаунского института женщин, мира и безопасности.

В феврале журнал TIME разместил на обложке фотографию жителей села Ягодное Черниговской области, сделанную в подвале местной школы, где россияне удерживали людей почти месяц, до своего отступления 30 марта 2022 года.

Журнал Time назвал "Человеком года" в 2022 году президента Украины Владимира Зеленского и "украинский дух".