В МАГАТЭ отреагировали на недавние взрывы возле Запорожской АЭС

За периметром Запорожской атомной электростанции произошло два взрыва наземных мин, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

По его словам, в районе ЗАЭС регулярно продолжаются обстрелы, что подчеркивает крайнюю необходимость заключения соглашения о защите ЗАЭС во время войны.

Гросси добавил, что рядом с самой ЗАЭС, за ограждением ее периметра, произошли два взрыва наземных мин: первый - 8 апреля, а второй - четыре дня спустя (12 апреля, - ред.). Он добавил, что не сразу стало ясно, что стало причиной взрывов.

"Мы живем в заемное время, когда речь идет о ядерной безопасности и безопасности на Запорожской атомной электростанции. Если мы не примем меры по защите станции, то рано или поздно наше везение закончится, что может привести к серьезным последствиям для здоровья людей и окружающей среды" , - сказал генеральный директор МАГАТЭ.

Напомним, возле четвертого энергоблока на ЗАЭС взорвалась российская мина. Оккупанты признали взрыв своего боеприпаса и пытались замести следы.