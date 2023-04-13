СМИ: В США задержали подозреваемого в сливе документов Пентагона

Правоохранители задержали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался гвардиец Джек Тейшейра, курировавший частную интернет-группу под названием Thug Shaker Central, сообщает РБК-Украина.

Об этом этом сообщила в Twitter журналистка CNN Наташа Бертран.

В четверг, 13 апреля, правоохранители арестовали 21-летнего Джека Тейшейра. Его подозревают в утечке секретных документов из Пентагона, содержащих информацию о войне в Украине и контрнаступлении ВСУ.

В то же время журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин в Twitter сообщил, что по мнению Пентагона документы были выложены в сеть намеренно. Он также рассказал, как Тайшейр смог получить доступ к подобной информации в достаточно юном возрасте.

"Мы доверяем нашим членам много ответственности в очень раннем возрасте. Они проходят обучение, и от них ожидается соблюдение правил и норм" , – заявили в Пентагоне.

Фото: в США задержали подозреваемого в ливне документов Пентагона (скриншот)

Напомним, на прошлой неделе в сеть "слили" секретные документы США , в которых, в частности, содержалась информация об Украине и ее подготовке к контрнаступлению.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что информация в документах – смесь правдивой и ложной информации.

Президент США Джо Байден в свою очередь заявил , что расследование утечки документов близится к завершению.