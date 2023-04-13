Буданов: Утечка секретных документов Пентагона выгодна только России

Глава украинской разведки Кирилл Буданов убежден, что от масштабной утечки секретных документов США больше всех выигрывает Россия, сообщает Новое время.

"Россия является единственным бенефициаром этого. Мы получим окончательный ответ только после завершения расследования… У нас есть связь с соответствующими службами в США — и буквально с первых часов мы начали разговаривать" , — сказал он в интервью ABC News.

Буданов убежден, что нет «никакого риска», что эта история повредит отношениям между Украиной и США. Он также не ожидает большого влияния утечки данных на ход войны.

"Если есть проблема, она будет решена. Если проблемы не будет — еще лучше. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции" , — убежден он.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».