США могут использовать для восстановления Украины замороженные активы РФ, - Нуланд

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность использовать для обновления Украины замороженные активы Центрального банка России.﻿ Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на Форуме партнерства США и Украины, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По ее словам, для восстановления Украины можно использовать около 300 миллиардов долларов, хранящихся на счетах в иностранных банках.

Напомним, в конце 2022 года Сенат США принял поправку в федеральный бюджет, позволяющий использовать конфискованные российские активы для помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Россия хочет использовать "зерновое соглашение" в своих интересах и выдвинула очередные требования. Москва хочет разблокировать свои зарубежные активы.

Также ранее Минфин Бельгии заморозил 58 миллиардов евро российских активов . Этот показатель стал самым большим среди стран-членов ЕС.