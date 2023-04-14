Поражение Украины станет началом конца "золотого века" Запада - премьер Польши

В случае поражения Украины в войне против России для Запада может начаться конец "золотого века".﻿﻿ Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в Atlantic Counсil в Вашингтоне, сообщает Украинская правда.

"Если мы потеряем Украину, то потеряем мир на десятилетия. Поражение Украины может стать началом конца "золотого века" Запада" , - заявил польский премьер.

По убеждению Моравецкого, победа Украины "будет гарантировать не только восстановление, но и укрепление нашей экономической силы".