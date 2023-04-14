Генштаб: Потери России превысили 181 тысячу солдат

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, только за минувшие сутки защитники Украины уничтожили около 500 захватчиков, 16 вражеских ББМ, 7 артиллерийских систем и 4 танка.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 181 090 (+500) человек ликвидировано,

танков – 3 650 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 7 069 (+16) ед,

артиллерийских систем – 2 784 (+7) ед,

РСЗО – 535 (+0) ед,

средств ПВО – 283 (+0) ед,

самолетов – 307 (+0) ед,

вертолетов – 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 339 (+0) ед,

крылатых ракет – 911 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 640 (+3) ед,

специальной техники – 321 (+1) ед.

Данные уточняются.