Разведка Британии: РФ активизировала наступление на Бахмут

Российская армия активизировала наступление на Бахмут Донецкой области, поскольку силы Минобороны РФ и "Частной военной компании Вагнера" улучшили взаимодействие﻿. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

По данным Минобороны, ВСУ по-прежнему удерживают западные районы Бахмута, но за последние 48 часов подверглись особо интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны российской армии.

Как утверждает британская разведка, штурмовые группы "ПВК Вагнера" продолжают основное наступление через центр города. Российские воздушно-десантные войска сменили часть подразделений "Вагнера" на северном и южном флангах.